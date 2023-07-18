إزالة 82 حالة تعد ضمن الموجة 21 لإزالة مخالفات البناء بالدفهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اعمال حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بالمحافظة والتى تستمر حتى 28 يوليو الجاري ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين..

واوضح" مختار" انه تم اليوم عدد 12 قرار إزالة بمساحة 826 متر مربع منهم 11 قرار تعدي علي أملاك الدولة ولاية النيل والري بمساحة 326 متر مربع وعدد 1 قرار تعدي علي الرقعة الزراعية بمساحة 500 متر مربع بمراكز المنصورة ميت غمر المنزلة ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 ازالات عدد 82 قرار إزالة منهم عدد 73 قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة تشمل 68 قرار إزالة تعدي بالبناء بمساحة 1824 متر مربع وعدد 5 قرار إزالة تعدي بالزراعة علي مساحة 20 سهم1قيراط بالإضافة إلي 9حالات تعدي علي الرقعة الزراعية بمساحة 1830 متر مربع

بمراكز ومدن وقري المحافظة..واشار "مختار" الي ان هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية امن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام املاك الدولة بالمحافظة مشيرا ان اعمال المرحلة الثالثة من الموجة21 يتم تنفيذها علي قدم وساق وذلك بالتنسيق مع اقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء...

وفي هذا الصدد كان" مختار" سبق وان كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل ، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة..

والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال ادارة الاملاك بالمحافظة وجهات الولاية واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.