موعد سوبر أفريقيا بين الأهلي واتحاد العاصمة

تقام في الأول من شهر سبتمبر المقبل مواجهة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري ، في الوقت الذي لم يحدد فيه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حتى الآن المكان النهائي لإقامة اللقاء.





وأقيمت المسابقة خلال نسخة عدة السنوات الأخيرة في دول الخليج لنواحي تسويقية ، دون تنظيم بطل مسابقة دوري أبطال أفريقيا للمباراة باعتباره الفريق المتوج بالبطولة الأكبر دوري الأبطال.

ويخوض الأهلي اللقاء بوصفه بطلاً لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة بعد تفوقه على الوداد المغربي بالفوز في القاهرة بثنائية لهدف على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، والتعادل الإيجابي بهدف لمثله إيابًا على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

الأهلي في الدوري ..

ويواجه الأهلي نظيره حرس الحدود مساء غدٍ الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب مؤجلات بطولة الدوري التي حسم لقبها أخيرًا للمرة الـ 43 في تاريخه.



ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 81 نقطة، ويطمح في الفوز خلال مواجهاته الثلاث المتبقية من أجل الوصول إلى النقطة 90 التاريخية ويصبح الفريق الأكثر عددًا في نقاط التتويج بالبطولة.

ومن المقرر أن يتسلم الأهلي درع الدوري الممتاز بشكله التقليدي غدًا في احتفالية خاصة، ليسجل الدرع التاريخي ظهوره الأخير في الملاعب المصرية.



على صعيد متصل أرسل النادي الأهلي خطابًا صباح أمس الإثنين إلى السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، للموافقة على الحضور الجماهيري في المدرجات بالسعة الكاملة في مباراة الأهلي وحرس الحدود، المقرر لها غد الأربعاء باستاد القاهرة لحضور مراسم تسليم درع الدوري والاحتفالية التاريخية.

وأكد النادي في خطابه، على تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها رجال الأمن، والمسئوليات التي تحملوها على مدار الموسم في المنافسات المحلية والأفريقية كافة.

وتلقت إدارة الأحمر الموافقة الرسمية اليوم الثلاثاء على حضور 10 آلاف مشجع للقاء.