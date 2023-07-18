محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة رأس السنة الهجرية

أرسل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة رأس السنة الهجرية، جاء نصها:

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاعر يملأها الاعتزاز والتقدير لشخصكم الكريم، يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة الغربية، أن أتقدم لفخامتكم بأرق التهاني والأمنيات بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلين المولى - عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات وتحقيق المزيد من الإنجازات، حفظكم الله لمصر، وحفظ مصر بكم، وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم، وكل عام وفخامتكم بخير.

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعدد من قيادات الدولة.

كما يهنئ المحافظ كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، ويهنئ جموع المواطنين بالغربية، متمنياً أن يكون العام الهجري الجديد مليئا بالخير والبركات علي وطننا الغالي وتكون سنة جديدة في مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها بلدنا في ظل القيادة السياسية الحكيمة .