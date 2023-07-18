جامعة أسيوط تطلق مسابقة فنية "يوم في حب مصر" ضمن احتفالات ثورة 30 يونيو

شهدت اليوم جامعة أسيوط انطلاق فعاليات مسابقة سمبوزيم التصوير والرسم بعنوان "يوم فى حب مصر" تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع ؛ بالمبنى الإداري بالجامعة والممتدة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءاً.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، إن موضوع المسابقة يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ ثورة 30 يونيو، وإلقاء الضوء على قدرة الشعب المصرى فى توحيد الصف، وإذابة جميع أشكال الاختلافات والفروق وقت الأزمات، والحفاظ على هويته، مشيراً إلى حرص الجامعة في على دعم المواهب الفنية، والعناصر المتميزة، وتشجيعهم على المشاركة فى المحافل الثقافية والفنية.

وأشاد الدكتور محمود عبد العليم بالأعمال الفنية المشاركة وجهود القائمين عليها، مشيراً أن السمبوزيوم يهدف استعراض الانجازات المصرية خلال العشر سنوات الماضية من خلال الأعمال الفنية باستخدام خامات مختلفة، مضيفاً بأن فى نهاية الفاعلية سوف يقام حفل ختامي، ومعرضاً فنياً سيتم عرض الأعمال الفنية، وتكريم الفائزين بجوائز مالية مضيفا أن المسابقة تتضمن(٣) الجوائز فى مجال التصوير، و(٣) جوائز فى مجال الرسم، بالإضافة إلى (٢) جائزة تشجيعية فى كل مجال، كما سيتم تكريم جميع المشاركين تقديراً لمشاركتهم الفعالة والمثمرة.

على هامش السمبوزيوم أجرى الدكتور محمود عبد العليم جولة تفقدية لوحدة التصميمات والإعلان بالجامعة، رافقه حسن محمود حسن مدير الوحدة، وتفقد ماكينات الطباعة والمعدات الهندسية المستخدمة فى طباعة لوحات الاعلانات ودروع وشهادات التقدير.

الجدير بالذكر إن المسابقة تتم تحت إشراف الدكتور وجدى رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية، والدكتور عزت عبد المنعم عميد كلية الفنون الجميلة، وأعضاء هيئة التدريس من كليتى الفنون الجميلة والتربية النوعية، وتضمن فريق الاشراف من كلية الفنون الجميلة الدكتور سحر بطرس وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نها المفتي، والدكتورة نرمين طارق، والدكتور ريهام عبد الناصر، المهندس بوران يوسف، المهندسة هبه أحمد من الاقسام المختلفة بالكلية، بينما تضمن فرق الاشراف من كلية التربية النوعية الدكتور منتصر القللى رئيس قسم التربية الموسيقية بالكلية، والدكتور ايناس ضاحي، والدكتور محمود فوزى، والدكتور فاطمة مجدى، والدكتور محمد سمير، والدكتور هشام مصطفى احمد بقسم التربية الفنية بالكلية، ومشاركة طلاب من الكليتين.