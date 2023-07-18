عاجل
مجلس أمناء الحوار الوطني يناشد الرئيس الإفراج عن باتريك زكي
الثلاثاء 18 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عبد الرحمن محمد في أمسية غنائية بالسعودية

عبد الرحمن محمد
عبد الرحمن محمد

يستعد الفنان عبد الرحمن محمد، لأمسيته الغنائية القادمة في السعودية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان عام الشعر العربي 2023.

txt

أردوغان: "العلاقات الدبلوماسية مع السعودية تستند إلى أسس راسخة" (شاهد)

txt

افضل شركة كشف تسربات المياه في السعودية معتمدة

موعد حفل عبد الرحمن محمد في السعودية

ومن المقرر ان يقام الحفل في الـ 21 من يوليو الجاري على مسرح جامعة الأميرة نورة بالرياض، وتم طرح التذاكرة عبر الموقع الإليكرتروني الخاص بها.

 

 

تفاصيل احتفالية عام الشعر العربي 2023

تطلق السعودية على العام الحالي 2023 عاماً للشعر العربي، وتحتفي من خلاله بالدور الحضاري والقيمة المحورية للشعر في الثقافة العربية، وتعزز من جانب آخر دور الجزيرة العربية وشعرائها في بناء التاريخ الأدبي والفكري للتراث العربي.
 

txt

التجربة السعودية (1) ‏

txt

رئيس وزراء اليابان يصل إلى جدة في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية

ورفع وزير الثقافة الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ نظير ما تحظى به الثقافة والمثقفون من رعاية كريمة، ودعم غير محدود منح الثقافة السعودية القدرة على الاعتزاز والاحتفاء بجذورها الراسخة، وقيمها وعناصرها الثقافية الأصيلة، وتقديمها إلى العالم، في إطار «رؤية المملكة 2030»، التي جعلت من إبراز الهوية الوطنية والثقافية السعودية ضمن مستهدفاتها الطموحة.

مواد متعلقة

"من عمل الشيطان" يفوز بجائزة في مهرجان اليريفان السينمائي

عرض فيلم تسجيلي عن الموسيقي الكبير عبده داغر بمركز الثقافة السينمائية.. غدًا

حفلات جولة المملكة| موعد ومكان حفل محمد عبده

مهرجان الصيف الدولي 2023| موعد ومكان حفل مسار إجباري

محمد حماقي|صانع غنائي جديد في "لمون نعناع"

عمرو دياب| موعد طرح أغنية "والله أبدًا"

احتفالية خاصة برأس السنة الهجرية في الأوبرا.. الليلة

ترافيس سكوت يلحق بكيفن هارت ويُمنع من الغناء في مصر
الجريدة الورقية