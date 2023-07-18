مصطفى فتحي يغادر السعودية .. سيناريوهات عودة اللاعب إلى مصر

أنهى مصطفى فتحي، لاعب فريق التعاون السعودي، علاقته بناديه المعار إليه من بيراميدز خلال فعاليات الموسم الماضي، ومن المنتظر تمثيل اللاعب لنادي مصري بداية من فعاليات الموسم المقبل.





وخرج النادي الأهلي من سباق التعاقد على اللاعب المعار، ليقترب من العودة مجددًا إلى صفوف فريقه الأصلي بيراميدز الموسم المقبل.

وفي هذا الصدد أشارت تقارير اليوم الثلاثاء إلى حسم فريق بيراميدز ضم اللاعب بصورة نهائية، بعدما قام بسداد مقابل مادي للنادي السعودي لتفعيل بند الشراء مع توقيعه لعقود جديدة لتنتهي حالة الجدل المثارة أخيرًا بشأن اللاعب.

سيناريو تمثيل طلائع الجيش..

وحال فشل فريق بيراميدز في تفعيل بند شراء اللاعب وهو السيناريو الأقل حدوثًا، يكون خيار تمثيل طلائع الجيش هو الأقرب، خصوصًا وأن اللاعب حاليًا في فترة التجنيد الرسمية له ويحق للنادي العسكري الحصول على خدمات اللاعب خلال الموسم المقبل، وفقًا لما أكده مسؤولو الجهاز الفني للطلائع الساعات الأخيرة الماضية.



كانت مجموعة قنوات الكأس القطرية قد أكدت في وقت سابق من الشهر الجاري أن الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع التعاون لضم مصطفى فتحي وطلب النادي السعودي من الأهلي الحصول على مليون و400 ألف دولار، قبل أن ينفي مسؤولو الأحمر دخولهم في مفاوضات التعاقد مع اللاعب.