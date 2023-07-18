الليرة التركية تواصل طريقها نحو الهبوط 

واصلت الليرة التركية خسائرها مقابل سلة من العملات حيث قال متعاملون، إن البنوك الحكومية خففت من دعمها للعملة قبل اجتماع السياسة النقدية للمركزي المرتقب يوم الخميس القادم.

انخفضت الليرة التركية بنسبة 2.2% في الساعات الأولى من الصباح في إسطنبول، مما يعني أن الليرة قد انخفضت هذا العام بأكثر من 30%، لتسجل ثاني أكبر خسارة سنوية بعد البيزو الأرجنتيني مقارنة ببقية العملات في الأسواق الناشئة.

من المتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية التركية الفائدة للشهر الثاني على التوالي يوم الخميس، إلى 18.25% من 15%، وفقًا لمتوس

ط تقدير في استطلاع أجرته "بلومبرغ". وقال معظم الاقتصاديين إن السياسة لا تزال متساهلة للغاية بالنظر إلى توقعات التضخم والتي قد تصل إلى 40% حتى نهاية العام.

البنوك التي تديرها الدولة، والتي باعت الدولارات بشكل متكرر لدعم الليرة التركية خلال الفترة الماضية، لم تفعل ذلك مؤخرًا، وفقًا لمتداولين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم.

يذكر أن البنوك الحكومية عادة لا تعلن ولا تعلق على تدخلاتها في أسواق العملات، بحسب الاسواق العربية.

الدولار الأميركي يترنح قرب أدنى مستوى في عام

الدولار الأميركي

ترنح مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من عام، اليوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون محفزات جديدة لمعرفة ما إذا كان الدولار سيواصل الهبوط في أعقاب تقرير التضخم الذي جاء أخف وطأة من المتوقع الأسبوع الماضي.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة طفيفة إلى 99.84 في التعاملات الآسيوية المبكرة بعدما هوى لأدنى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2022 يوم الجمعة.

كما سجل المؤشر أسوأ أداء أسبوعي له خلال 2023 في الأسبوع الماضي بعدما أظهرت بيانات مزيدا من التراجع في التضخم بالولايات المتحدة مع تسجيل أسعار المستهلكين أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين مما يخفف الضغط على مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاستئناف رفع أسعار الفائدة.

وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في 17 شهرا أمام العملة الأميركية عند 1.1256 دولار، في حين زاد الجنيه الإسترليني 0.15% إلى 1.3094 دولار، غير بعيد عن أعلى مستويات الأسبوع الماضي البالغ 1.3144 دولار.

وارتفع الين الياباني إلى 138.66 مقابل الدولار ولا يزال مرتفعا 4% عن أدنى مستوياته في سبعة أشهر المسجل الشهر الماضي.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.07% في أحدث التعاملات مسجلا 0.6821 دولار بينما زاد الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.6332 دولار.

وسجل الين ارتفاعا طفيفا في التعاملات الخارجية عند 7.1749 مقابل الدولار.