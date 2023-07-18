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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جمال محمد علي مديرًا فنيًا لـ اتحاد الكرة.. رسميًا

جمال محمد علي المدير
جمال محمد علي المدير الفني لـ اتحاد الكرة

أعلن اتحاد الكرة المصري عن تعيين جمال محمد علي، مديرًا فنيًا لـ اتحاد الكرة المصري، خلفًا للمدرب البرتغالي نيلو فينجادا، والذي وجه إليه مسؤولي الجبلاية الشكر في إبريل الماضي.

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ويبدأ المدير الفني للجبلاية مهمة خلال الساعات المقبلة، بعد الاخطار الرسمي له بتوليه مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة المصري.

ومن المنتظر أن يقوم اتحاد الكرة باخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا القرار، خاصة بعدما كان المنصب فارغ بعد رحيل المدرب البرتغالي.

في نفس السياق، نجح المنتخب الأولمبي لكرة القدم في الوصول لأولمبياد باريس المقبلة، بعدما حجز بطاقة التأهل، عقب الوصول للمباراة النهائية أمام المغرب.

وكان الفراعنة قد خسروا اللقب أمام أسود الأطلس، بعد الهزيمة بهدفين مقابل هدف واحد النهائي، الذي شهد تقدم المنتخب المصري في الشوط الأول، لكن لم يستطع الحفاظ على تقدمه، ليخسر المباراة.

في سياق منفصل، نجح الأهلي في التتويج بلقب الدوري العام المصري خلال الأسابيع الماضية، حيث نجح في استعادة اللقب الغائب عن خزينة الفريق لموسمين متتاليين، بعدما توج الزمال باللقب خلال النسختين الماضيتين.

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