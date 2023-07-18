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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عبدالغفار يستعرض إنجازات الأكاديمية العربية باجتماعات لجنة المنظمات في تونس

رئيس الأكاديمية
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

استعرض الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، تقرير عن إنجازات الأكاديمية العربية والقوائم المالية و تقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية، خلال كلمته في اجتماعات لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والاجتماعي في دورتها (32)  برئاسة دوله عمان في الجمهورية التونسية بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

وأشادت الدول المشاركة بالإنجازات  التي تحققت بالأكاديمية العربية علي المستوي المحلي و الدولي ،ويذكر أن لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة معنية بمتابعة شؤون عمل المنظمات  العربية  والإطلاع على التقارير الدورية، وهي تقارير انجازات المنظمات العربية المتخصصة، وتقارير هيئات الرقابة المالية والإدارية وتقارير رؤساء وحدة الرقابة الداخلية وتقارير الحسابات الختامية والمراجع القانوني للمنظمات العربية المتخصصة والتقرير الدوري لصندوق النقد العربي عن نشاط الحساب الموحد .

وشارك في  الإجتماعات وفد رفيع المستوي من الأكاديمية العربية تضمن المستشار عبد السلام حمدي المستشار القانوني لرئيس الأكاديمية والدكتور سامر المصري رئيس الشئون المالية وياسر رفعت مدير إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية والدكتور طارق البقلي رئيس شئون الموارد البشرية ورامي خيري مدير إدارة الشئون القانونية.

 

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