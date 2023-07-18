ندوة عن المواطنة وقبول الٱخر لطلائع المنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال محافظة المنيا ، تنفيذ ندوة ثقافية للطلائع عن المواطنة وقبول الآخر بمركز شباب آبا البلد الوقف ، وذلك ضمن خطة نشاط المركز بمشاركة طلائع المركز .

وبحضور سامى وجيه مدير الإدارة ، ماهر محمود مسؤول الهئيات بالإدارة سعيد محمد مدير المركز ، ومشرفي النشاط بالمركز، حيث سرد المحاضر تعريف المواطنة لطلائع المركز ، موضحا ان المواطنة هي الإنتماء للوطن الأم وإعتبار كل من نشأ وترعرع على تراب الوطن هم شركاء وطن بإختلاف عقائدهم ومذاهبهم ، وأن الجميع مصريون الهوية لهم مالنا وعليهم ماعلينال.

وذلك فى إطار خطة متابعة الإدارة لتنفيذ الأنشطة والإنضباط لشهر يوليو 2023، وحرص إدارة شباب مغاغة ، بمتابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية ، وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة ، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب ، لضبط سير العمل وتفعيل كافة الأنشطة التابعة لها ومتابعة تنفيذها و إنتظام العاملين بها.

ويأتى ذلك وفقا لتعليمات وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا،وإشراف دكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، و أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ سامى وجيه حمدى مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة