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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندوة عن المواطنة وقبول الٱخر لطلائع المنيا

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

تابعت إدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال محافظة المنيا ، تنفيذ ندوة ثقافية للطلائع عن المواطنة وقبول الآخر بمركز شباب آبا البلد الوقف ، وذلك ضمن خطة نشاط المركز بمشاركة طلائع  المركز .

وبحضور سامى وجيه مدير الإدارة ، ماهر محمود مسؤول الهئيات بالإدارة سعيد محمد  مدير المركز ، ومشرفي النشاط بالمركز، حيث سرد المحاضر تعريف المواطنة لطلائع المركز ، موضحا ان المواطنة هي الإنتماء للوطن الأم وإعتبار كل من نشأ وترعرع على تراب الوطن هم شركاء وطن بإختلاف عقائدهم ومذاهبهم ، وأن الجميع مصريون الهوية لهم مالنا وعليهم ماعلينال.

وذلك فى إطار خطة متابعة الإدارة لتنفيذ الأنشطة والإنضباط  لشهر يوليو  2023، وحرص إدارة شباب مغاغة ، بمتابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية ، وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة ، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب ، لضبط سير العمل وتفعيل كافة الأنشطة التابعة لها ومتابعة تنفيذها و إنتظام العاملين بها.

ويأتى ذلك وفقا لتعليمات وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا،وإشراف دكتورة  سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، و أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ  سامى وجيه حمدى مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة

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