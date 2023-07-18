باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد بشأن صفقة مبابي

وجه نادي باريس سان جيرمان صدمه لريال مدريد بشان صفقة مهاجم الفريق كيليان مبابي، والذي يريد الرحيل عن صفوف فريق العاصمة الفرنسية خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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يقترب ريال مدريد من ضم كيليان مبابي في صفقة هي الأهم بالنسبة للميرنجي خلال الفترة الحالية، وهو ما يحرص سان جيرمان على عدم اتمامه مجانًا.

باريس سان جيرمان يحدد سعر كيليان مبابي

أكدت تقارير إسبانية اليوم الثلاثاء إن تكلفة انتقال مبابي لريال مدريد ستصل إلى 400 مليون يورو، وهو ما لن يوافق عليه الأبيض خاصة وأن اللاعب سيكون مجانًا في الموسم المقبل، لكن يسعى باريس للاستفادة المادية من رحيل اللاعب.

في حال انتقال كيليان لباريس سان جيرمان فسوف يؤدي ذلك لخسائر مالية تصل إلى 200 مليون يورو، وهو الثمن الذي حدده الفريق الفرنسي لأجل الموافقة على رحيل مبابي لريال مدريد الإسباني أو إلى أي فريق أخر.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن موافقته على رحيل نيمار في الميركاتو الصيفي الحالي، لكنه ربطها بموافقة مبابي على التجديد لصفوف الفريق، خاصة وأن الثنائي لم تكن بينهما علاقة جيدة.

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