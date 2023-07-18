الرئيس السيسى يهنىء الجالية المصرية المسلمة في رومانيا بالعام الهجرى الجديد

أعلن الدكتور عبدالله مباشر، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج برومانيا، ونائب رئيس اتحاد الجالية المصرية في رومانيا، أن السفير مؤيد الضلعي سفير مصر برومانيا قام بنقل تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبناء الجالية المصرية فى رومانيا بمناسبة بدء العام الهجري 1445.

وقال السفير مؤيد الضلعى تهدى السفارة المصرية برومانيا وتتشرف بأن تنقل لأعضاء الجالية المصرية في رومانيا ، وجاء نص التهنئة الموجهة من السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى: "أخوتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية، وأطيب التمنيات بمناسبة بدء العام الهجري 1445.. أتمني لكم التوفيق والنجاح، وأدعو الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وبركة وازدهار تتحقق فيه آمالنا وطموحاتنا في غد مشرق ومستقبل أفضل لمصرنا العزيزة وشعبها العظيم.. مع أطيب تمنياتي،، وكل عام وأنتم بخير،، عام هجري سعيد".

وأعرب السفير مؤيد الضلعى سفير مصر برومانيا وأعضاء سفارة جمهورية مصر العربية في رومانيا في هذه المناسبة لأبناء الجالية المصرية فى رومانيا عن خالص تمنياتها بالتوفيق والرقى.



و تقدم الدكتور عبد الله مباشر رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع رومانيا بالتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال فيها بالاصالة عن نفسى ونيابة عن الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع رومانيا اتقدم بخالص الشكر والتقدير والتهاني للرئيس عبدالفتاح السيسى على تهنئة فخامته المعبرة والرقيقة فلم ينسى سعادته رغم مشاغله أبناء مصر من الجالية المصرية برومانيا فى بمناسبة بدء العام الهجرى الجديد 1445 .



وتابع: “كما اتقدم بكل التحية والشكر والتقدير للسفير النشط مؤيد الضلعى سفير جمهورية مصر العربية برومانيا، والمستشارة الاستاذة مروة شعير نائب السفير والعقيد طيار اركان حرب محمود وهبى ملحق الدفاع المصرى برومانيا، والمستشار دكتور نادر شبل قنصل مصر برومانيا واعضاء السفارة المصرية برومانيا الذين يعملون من أجل نجاح الجاليه المصريه وتذليل كافه المعوقات التي تواجه الجاليه المصريه في رومانيا من خلال مد جسور التعاون والتفاهم والمحبه بين الجميع لتكون الجاليه المصريه نبراس مضىء ينير رومانيا وجعل كل فرد في الجاليه مثلا يحتذى به لمصر لتوضح للعالم كله. مدي عظمه المصريين في كل مكان موجودين فيه من العالم”.

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