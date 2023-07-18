الأسهم اليابانية: "نيكاي" يغلق مرتفعاً بدعم من أسهم البنوك و"الرقائق"

أغلق المؤشر نيكاي الياباني فى الأسهم اليابانية على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، إذ عوضت مكاسب أسهم البنوك والشركات المرتبطة بالرقائق أثر عمليات البيع المدفوعة بالخسائر في هونغ كونغ وبورصات إقليمية أخرى.

الأسهم اليابانية

وصعد المؤشر نيكاي فى الأسهم اليابانية بنسبة 0.32% ليغلق عند 32493.89 نقطة في أول يوم عمل بعد عطلة استمرت ثلاثة أيام في اليابان.

وارتفع المؤشر فى الأسهم اليابانية بما يصل إلى 1% في بداية التعاملات مقتفيا أثر المكاسب في وول ستريت، لكن الأداء الضعيف للأسهم بعد فتح الأسواق الصينية أدى إلى تراجع المؤشر نيكاي إلى المنطقة الحمراء في بداية تعاملات فترة بعد الظهر في طوكيو.

وتصدر القطاع المالي المكاسب في بورصة طوكيو للأوراق المالية(الأسهم اليابانية) ، إذ صعد مؤشر القطاع 2.18% متفوقا بفارق كبير على 32 مؤشرا فرعيا في البورصة.

وجاء ذلك بعد ارتفاع الأسهم المماثلة في الولايات المتحدة في الجلسات الماضية، بينما أشار البعض إلى تأثير زيادة التكهنات بأن يعدل بنك اليابان سياسته النقدية الأسبوع المقبل.

وقدم سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق فى الأسهم اليابانية أكبر دعم للمؤشر نيكاي إذ أضاف 20 نقطة مع ارتفاعه1%. وكان قد ارتفع في وقت سابق 3%. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أيضا 0.59% إلى 2252.28 نقطة.

ويتعافى المؤشر نيكاي فى الأسهم اليابانية منذ منتصف الأسبوع الماضي عندما هوى 5.4% بعد أن وصل إلى أعلى مستوى إغلاق في 33 عاما عند 33753.33 نقطة في الثالث من يوليو، بحسب الاسواق العربية.

وأغلق سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق فى الأسهم اليابانية مرتفعا 0.6% بعد أن قفز 3% في وقت سابق. وسجل سهم مجموعة سوني أيضا مكاسب بصعوده 2.56%.

وكان أكبر الخاسرين سهم شركة راكوتن للتجارة الإلكترونية الذي هوى 6.16%. وكان السهم قد صعد نحو 20% منذ أواخر يونيو وسجل أعلى مستوى في شهر في الجلسة الماضية.

أسهم الشركات المالية والتكنولوجيا تقود ارتفاع وول ستريت مع ترقب نتائج

أغلقت وول ستريت على ارتفاع في جلسة الاثنين مدعومة بمكاسب أسهم الشركات المالية وشركات التكنولوجيا في ظل ترقب المستثمرين الجولة المقبلة من النتائج الفصلية هذا الأسبوع.

وول ستريت

ومن بين الشركات التي من المزمع أن تنشر تقاريرها هذا الأسبوع "تسلا" و"نتفليكس"، بينما تشمل القائمة أيضا مزيدا من البنوك الكبرى على شاكلة "بنك أوف أميركا" و"مورغان ستانلي" و"غولدمان ساكس"، وذلك عقب صدور تقارير من بنوك أخرى مثل "جيه.بي مورغان" و"سيتي غروب" الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 16.87 نقطة، أو 0.37%، إلى 4522.29 نقطة، بينما زاد المؤشر "ناسداك المجمع" 131.25 نقطة، أو 0.91%، إلى 14242.26 نقطة.

وصعد المؤشر ​​"داو جونز الصناعي" 73.79 نقطة، أو 0.21%، إلى 34582.82 نقطة.