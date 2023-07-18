حملات تموينية مكثفة على أسواق المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمركزي العدوة و ديرمواس بالمنيا، تنظيم الحملات اليومية الميدانية ، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، وإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للإستهلاك، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

من جانبه، أكد رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة على الأسواق، والمخابز البلدية بـ "قرية بنى عامر، وأسفرت الحملة التموينية ، عن تحرير ٦ محاضر ، جاءت ما بين ، (بدون فواتير - عدم الإعلان عن الأسعار - مستودع بوتاجاز - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وفى مركز العدوة، تم تحرير ٥ محاضر تموينية خلال حملة تفتيشية على الأسواق والمخابز .

وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن التسعيرة ، عدم وجود شهادة صحية، عدم وجود ترخيص )، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.