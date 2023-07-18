انقلاب ميكروباص يتسبب في إصابة ١١ شخصاً بالأقصر

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في محافظة الأقصر، ما أسفر عن إصابة 11 مواطنا بكدمات وجروح، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وذلك لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل الواقعة، بدأت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من رجال الإسعاف يفيد بإصابة 11 مواطنا فى انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بمدخل الأقصر، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بوسط المدينة، وهم كل من "محمد السيد" 55 سنة، و"حجاج حسين" 53 سنة، و"بهاء عبد الرحيم" 52 سنة، و"ياسر عدلى" 49 سنة، و"صالح محمود" 47 سنة، و"محمد عبد العزيز" 44 سنة، و"أحمد صلاح الدين" 39 سنة، و"إبراهيم محمد" 35 سنة، و"مصطفى عبد الظاهر" 36 سنة، و"سعيد محمد" 35 سنة، و"عبد الرحمن سيد" 33 سنة، وجارى تلقيهم الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصائح لتفادي الحوادث المرورية:

قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات مهمة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.

كما أوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أية مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

وأكدت الإدارة العامة للمرور عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة، مع الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامة المواطنين، بجانب الحرص على تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أما وفي حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية، نوهت إدارة المرورة بضرورة ترك مسافة كافية بين السائق وبين السيارة التي أمامه، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ، بالإضافة إلى أخذ الحذر اللازم عند تغيير المسار