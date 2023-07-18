محافظ المنيا يوجه بمتابعة الحالة العامة بالشوارع والميادين

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الاجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة ودعم إنارة الطرق والشوارع، وإجراء أعمال الصيانة الدورية ، ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث نفذت الوحدات المحلية لمراكز أبو قرقاص وملوي وديرمواس ، حملات مكبرة للنظافة ، وتم رفع المخلفات من الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية .

وشملت الحملات رفع المخلفات من المقلب الوسيط بأبوقرقاص ، ونقلها الى الظهير الصحراوي الغربى، إلي جانب تمهيد طريق قرية منسافيس ونزلة النخل ، ورفع تراكمات الأتربة بالطريق بإستخدام معدات الوحدة المحلية ، وإجراء صيانة دورية لأعمدة الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية في إطار دعم الانارة العامة.

وتم رفع القمامة من نقاط التجميع بقرية المعصرة بملوي، ونقلها للمقلب الرئيسي المخصص لها بالظهير الصحراوي ، وذلك بمشاركة إدارات النظافة والمخلفات الصلبة ، ضمن جهود الوحدات المحلية للإرتقاء بمنظومة النظافة ومراعاة البعد البيئي.

وفي مركز سمالوط، واصلت الوحدة المحلية جهودها في تكثيف حملات النظافة العامة ، ورفع كفاءة الطرق والشوارع حيث شملت الحملات ، (منطقة ميدان الأحمدي وشارع موقف المنيا والري والمطرانية ومدرسة الزراعة والإدارة التعليمية وشارع المدارس وطريق المستشفى) ، بحي شمال مدينة سمالوط ، وقري (الطيبة – دير السنقورية ) ، وتم رفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجميع القمامة.

وتواصل مدينة المنيا، المتابعة المستمرة في رفع المخلفات أولا بأول ، للحفاظ علي نظافة الطريق، حيث قامت إدارة المخلفات الصلبة بعمل حملة نظافة بالطريق الدائري ، للحفاظ على نظافة الطريق، بالإضافة ، إلي رفع المخلفات من المقلب الوسيط ونقلها الي الظهير الصحراوي الغربي، بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية ، وذلك في إطار الحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري والحد من التلوث البيئي.