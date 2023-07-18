تحرير 93 مخالفة لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا، ٩٣ مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها.

أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير ٩٣ مخالفة تموينية منها، ٨٥ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -عدم وجود سجلات- تصرف وتجميع)، و٨ مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع بأزيد من السعر -غش تجارى- مجهولة المصدر).