صحة المنيا تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ 100 ألف سيدة

قدمت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية، بجميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك ضمن جهود المحافظة، للاهتمام بالأسرة المصرية والصحة الإنجابية، وحرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، قدمت خدماتها لـ 100 ألف سيدة، منها 13 ألف جدد و87 ألف متردد، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة بالمنيا، أنه تم تنفيذ 111 ألف زيارة منزلية، عن طريق الرائدات الريفيات، وتحويل 80 ألف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتقديم الرعاية الصحية لما يقرب من 26 ألف سيدة أثناء الحمل، وما بعد الولادة.