الثلاثاء 18 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس عصابة تزوير جوازات السفر وبطاقات الإقامة

محكمة
محكمة

أمرت النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابى تخصص فى تزوير جوازات السفر وبطاقات الإقامة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 

نشرة الحوادث.. حبس المتهمين باستدراج تاجر لسرقته في التبين

حبس متهم بحيازة كمية من الحشيش في الشروق

 

ونجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية للنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" - مقيمين بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم تزوير جوازات وتأشيرات السفر  وبطاقات الإقامات الأجنبية المنسوبة للعديد من  الدول الأجنبية لاستخدامها فى التسفير للخارج للراغبين نظير حصولهم على مبالغ مالية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. بحوزتهم (كمية من المستندات خالية البيانات ومعدة للتزوير - الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير - سيارة ملاكى ملك أحدهم - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" - عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين أنها تحتوى على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") بمواجهتهم أقروا بممارسة ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

 

مواد متعلقة

"ألقوا عليه رذاذ الشطة".. حبس المتهمين باستدراج تاجر لسرقته في التبين

حبس شخص أطلق الرصاص على طالب بالمقطم

إيقاف تنفيذ حكم حبس طارق جميل بعد تنازل مرتضى منصور

حبس ربة منزل وابنتها عذبا الأب المسن بكفر الزيات

المؤبد لعامل تخلص من مسن فى المرج

استمرار حبس سيدة ونجلها متهمين بتصنيع الاستروكس فى بالمقطم
الجريدة الورقية