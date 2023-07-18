الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف تنفذان تدريب مدربين TOT برنامج "مشوارى"

بالمدينة الشبابية ببور سعيد

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب(الإدارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة)،بالتعاون مع منظمة اليونيسف، تدريب مدربين TOT برنامج"مشوارى"، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من (١٥-٣١)يوليو الجاري، بالمدينة الشبابية ببور سعيد، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

يشارك في التدريبات محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسكندرية، الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية، البحيرة، الغربية، دمياط، شمال سيناء، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، المنوفية، بني سويف، المنيا، الوادي الجديد، البحر الاحمر".



يأتي ذلك وفقا لما حققه مدربين برنامج "مشواري"بمحافظات مصر، والتي يتم تنفيذ برنامج "مشواري" بها والتوسع في المحافظات الجدد، والتدريب علي مكون تنميه المهارات الحياتية ومكون التحول الرقمي "دوي"، يحضر التدريب مدربين البرنامج للمحافظات المستهدفة والمدربين الجدد وفريق عمل مبادرة "دوي".

ومن جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن وزارة الشباب والرياضة تحرص علي العمل دائما علي توجيه النشء والشباب للحصول على المهارات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل، مشيرةً إلي أن برنامج "مشواري" من أهم البرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، ولذلك حصل على رعاية رئيس مجلس الوزراء.



الجدير بالذكر أن برنامج" مشوارى " يهدف إلي تنمية المهارات الحياتية للنشء وللشباب في الفئة العمرية من ( ١٠-٢٤) سنة، حيث يحتوي التدريب على أهم المهارات الحياتية مثل "مهارة التواصل، مهارة التفكير الابتكاري، مهارة اتخاذ القرار، مهارة العمل الجماعي، مهارة كتابة السيرة الذاتية، مهارة اجتياز المقابلة الشخصية"، وكذا التعرف علي معنى ريادة الأعمال، ومهارات رائد الأعمال ومكون التحول الرقمي من خلال مبادرة "دوي".