توريد 473 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع، في اعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023 حيث تم توريد 473 ألف طن حتى اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً، وتم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لإستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.

وقال إن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 243 ألف فدان لهذا العام.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظاً على سلامة المحصول.