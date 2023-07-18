الاقتصاد البحريني ينمو 2% في الربع الأول

قالت وزارة المالية البحرينية إن الاقتصاد البحريني سجل نمواً 2% في الربع الأول من العام الجاري مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي 3.5%.

وزارة المالية البحرينية

وقالت الوزارة في تقرير ربع سنوي صدر في وقت متأخر من أمس الاثنين، إنه في المقابل "تراجع أداء القطاع النفطي بنسبة 5.9%، ويعزى ذلك لانخفاض معدلات إنتاج النفط نتيجة لأعمال الصيانة الموسمية".

وتراجع متوسط ​​سعر خام برنت 20.6% على أساس فصلي إلى 81.07 دولار للبرميل في الربع الأول. وشكل قطاع النفط ما يقرب من 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

وزاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الاقتصاد البحريني بنسبة 11.2% مدعوماً بالتوسع في قطاع المواصلات والاتصالات، مع نمو الأنشطة العقارية والتجارية والمؤسسات المالية والفنادق والمطاعم والتجارة، بما يتراوح بين 4.2 و5.3%. فيما انكمش قطاع التصنيع 1.1% وكذلك قطاع التشييد 1.3%.

وذكر التقرير نقلاً عن بيانات منقحة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الاقتصاد البحريني بنحو 2.9% هذا العام، مع نمو القطاع غير النفطي 3.5% وتوقعات باستقرار قطاع النفط.

ومن المتوقع أن يبلغ الاقتصاد البحريني نمو 3.2% في عام 2024، بحسب الاسواق العربية.

وأظهرت البيانات أولية أن الاقتصاد البحريني سجل نموا 4.9% العام الماضي ارتفاعا من 2.6% في 2021، ودعم القطاع غير النفطي، الذي ارتفع 6.3%، النمو في عام 2022 بينما انكمش القطاع النفطي 1.4%.

"فيتش" تؤكد تصنيف البحرين عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف البحرين عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقريرها، إن نقاط القوة في تصنيف البحرين تتمثل في الدعم المالي القوي من الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات التنمية البشرية حتى بالنسبة للمتوسطات عند "BBB".

وأشار التقرير إلى تأثر التصنيف من وضع المالية العامة الضعيفة والاعتماد المالي الكبير على عائدات النفط وانخفاض مستويات احتياطيات العملات الأجنبية.

وذكر التقرير أنه تم شحذ التركيز على ضبط أوضاع المالية العامة في أواخر عام 2018 من خلال برنامج التوازن المالي (FBP) ، الذي تم تحديثه بتدابير إضافية في أواخر عام 2021 وترجمته إلى ميزانية 2023-2024.

وتوقع التقرير أن يتقلص عجز الموازنة العامة للحكومة المعدلة من وكالة "فيتش" إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، من 5.9% في عام 2022.

وحسب التقرير، ستزيد الإيرادات على الرغم من تقلص عائدات النفط بنحو 3% في ظل افتراض سعر نفط برنت عند 80 دولارًا للبرميل في عام 2023.