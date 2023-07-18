السجن 5 سنوات لعاطل بتهمة تصنيع مخدر الآيس بالمطرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، تاجر مخدرات بالسجن 5 سنوات بتهمة تصنيع مخدر الآيس داخل منزله، واعترف المتهم أمام النيابة العامة، بأنه يقوم بتصنيع مخدر الآيس وبيعه لعملائه بمنطقة المطرية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وكانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له الاتجار فى المخدرات.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع وتجهيز مخدر الآيس بقصد الاتجار، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته كمية من المواد والأدوات المستخدمة فى تصنيع وتجهيز مخدر الآيس، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى تصنيع مخدر الآيس وترويجها على عملائه، وإنه تحصل على طريقة تصنيع مادة الآيس المخدرة من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.