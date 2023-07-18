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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

العمل العربية تشارك بالدورة 32 للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة

المدير العام لمنظمة
المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري

شارك المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري، والوفد المرافق له اجتماعات الدورة "32" للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة من 17-20 يوليو 2023، بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "السكوا" في الجمهورية التونسية، بمشاركة العديد من الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

الموضوعات المطروحة بالدورة 32 للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة

وسيناقش في اجتماعات الدورة "32" للجنة المنظمات عدد من المواضيع من أهمها تعديل معايير إنشاء المنظمات العربية المتخصصة والكيانات المنبثقة عن جامعة الدول العربية وستناقش اللجنة أيضًا خطط وموازنات المنظمات العربية المتخصصة وتقارير هيئات الرقابة المالية والإدارية والحسابات الختامية وتقارير إنجازات المنظمات للعام 2022.

ويذكر أن منظمة العمل العربية سوف تعرض تقرير مفصل عن إنجازات ونشاطات المنظمة خلال عام 2022 والنصف الأول من عام  2023 من خلال فيديو موثق سيتم عرضه في فعاليات الدورة "32" للجنة.

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