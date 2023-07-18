محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بالمحلة وسمنود

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، أعمال الرصف الجارية بمدينة سمنود إلى جانب تفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بمدينة المحلة الكبرى، والتي تأتي تنفيذاً لخطة تطوير المدينة والتي تم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للمحلة في فبراير الماضي، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.

وبدأ محافظ الغربية، جولته بمدينة المحلة الكبرى حيث تفقد أعمال رصف وتطوير شارع البحر، والذي يمثل شريان رئيسي داخل مدينة المحلة، وتم البدء في رصفه من مدخل المحلة بمنطقة العلو حتى طريق محلة أبو علي ضمن خطة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بطول 10,300 كم، كما تفقد المحافظ أعمال تطوير وتوسعة ميدان الشون.

واستكمل المحافظ، جولته بتفقد أعمال تطوير النفق السفلي بشارع طلعت حرب بحي ثان المحلة، حيث يتم عزل النفق بالكامل وإعادة تأهيله، شاملا تطوير الأعمال الميكانيكية الخاصة بأعمال نزح المياه وتطوير شارع طلعت حرب، من خلال تجديد الأرصفة والتشجير وإعادة الرصف ووضع نظام لصرف مياه الأمطار.

وتفقد محافظ الغربية أعمال تطوير شارع سكة زفتى حيث يتم تطوير وتأهيل الحدائق الموجودة بالجزيرة الوسطى ودهان وصيانة البلدورات والأرصفة وتأهيل الزراعات الموجودة بالشارع، وخلال الجولة تفقد المحافظ المكان الجاري تجهيزه لإنشاء سوق حضاري بنطاق حي أول المحلة وذلك تمهيدا لتجميع ونقل الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بمدينة المحلة إلى هذا السوق بعد تجهيزه.

وتابع رحمي، جولته بمدينة سمنود بتفقد أعمال إنشاء الكورنيش على ترعة الساحل بطول 2500 متر وعرض متوسط 10 أمتار، والذي يتم إنشاؤه كمحور مروري يساهم في تقليل الازدحام المروري الذي يعاني منه مدخل المدينة إلى جانب كونه متنزها ومتنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود، واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف طريق قرية بهبيت الحجارة والمؤدي إلى جامعة سمنود التكنولوجية.