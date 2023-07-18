محافظ سوهاج يتفقد ترعة أخميم الغربية بقرية "نيدة" تمهيداً لبدء أعمال التغطية

أجرى للواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جولة ميدانية، اليوم الثلاثاء، بتفقد ترعة "أخميم الغربية" بنطاق قرية "نيدة " بمركز أخميم، وذلك تمهيداً لبدء أعمال تغطية الترعة خلال الأيام القليلة القادمة، يرافقه المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة أخميم.

وأكد وكيل وزارة الري، أن أعمال التغطية بالترعة تبدأ من مدخل مدينة سوهاج أمام المدينة الجامعية للطالبات، ولمسافة 700 متر بإتجاه طريق سوهاج/ نيدة، وبتكلفة 19 مليون و 860 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى توسعة الطريق، والحفاظ على البيئة .