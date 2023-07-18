السيطرة على حريق داخل شقة بأطفيح

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق اشتعل داخل شقة سكنية بقرية الصالحية بأطفيح، ولم ينتج عنه اي اصابات، واتخذت النيابة العامة الإجراءات اللازمة وبدأت النيابة العامة التحقيقات.

توجه رجال الحماية المدنية إلى منطقة الحريق، بعد أن ورد بلاغ إلى مديرية أمن الجيزة باندلاع حريق بداخل شقة سكنية في قرية الصالحية بأطفيح، وبالفعل نجح رجال الحماية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة دون إصابات.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة و المقيمين بها، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وتم تحرير محضر بالواقعة.

شددت إدارة الحماية المدنية على خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى، وقدمت إدارة الحماية المدنية قواعد السلامة للوقاية من الحرائق، نرصدها فى النقاط التالية:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

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