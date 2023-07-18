هل يمكن تحويل نقاط FIFA إلى EA Sports FC 24؟

نظرًا لأن EA Sports FC 24 التي طال انتظارها تقترب من إصدارها في 29 سبتمبر ، يتساءل اللاعبون ، "هل يمكنني تحويل نقاط FIFA التي حصلت عليها بشق الأنفس إلى EA FC 24؟" إليكم ما نعرفه.



أثار هذا السؤال ضجة كبيرة في مجتمع ألعاب كرة القدم ، نظرًا للتحول من سلسلة FIFA الشهيرة إلى عصر EA Sports FC الجديد.

يمكن أن تؤثر الإجابة على هذا السؤال بشكل كبير على الاستراتيجيات التي يتبناها اللاعبون في لحظاتهم الأخيرة مع FIFA 23 وتفاعلهم الأول مع EA FC 24.

🚨 EAFC NEWS #EASFC



📢 Confirmed!

You will have the option to keep your FIFA Points balance on FUT 23 or transfer them as FC Points to the new game.



For more leaks follow@FIFAUTeam, @nickycai2, and @EAFCInsider pic.twitter.com/AMEVgccYIP — FIFAUTeam (@FIFAUTeam) May 8, 2023



ويبدو أن الإجابة على هذا السؤال هي "نعم" ، إذا ثبت صحة تسرب من قبل فريق FIFAUT.



لاحظ FIFAUTeam ، "سيكون لديك خيار الاحتفاظ برصيد نقاط FIFA الخاص بك في FUT 23 أو تحويلها كنقاط FC إلى اللعبة الجديدة."

هذا التأكيد ، وإن كان غير رسمي ، يمكن أن يكون بمثابة نسمة من الهواء النقي للاعبين الذين كانوا في طي النسيان بعد انتهاء العقد بين EA Sports و FIFA.

ستستمر EA Sports FC 24 القادمة ، التي خلفت FIFA ، في استخدام نظام نقاط مشابه مثل سابقتها ، والتي يطلق عليها الآن FUT Points.



يمكن نقل نقاط FUT هذه ، التي يتم تقديمها كمكافأة للطلب المسبق لـ EA FC Ultimate Edition ، من FIFA 23 ، مما يمهد الطريق لانتقال مثير إلى اللعبة الجديدة.