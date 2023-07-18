المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج المخدرات فى مدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، متهمًا بترويج مخدر الحشيش فى مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشـارين خالـد محمد حماد وباهر بهاء الدين، وحضور محمد القاضي، وكيل النيابة، ومحمد طه، أمين السر.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة المواد المخدرة بقصد الترويج. شهد معاون قسم شرطة مدينة نصر، أنه وحال مروره بدائرة القسم أبصر المتهم متوقفاً بالطريق العام وبيده كيس أسود، فقام بضبطه وبتفتيشه عثر على 2 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.



في سياق آخر، أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل شقة سكنية في منطقة بولاق أبو العلا، دون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وعلى الفور دفع اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.