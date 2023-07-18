EA Sports FC 24.. محمد صلاح في قائمة الأعلى تقييمًا

ستضم EA Sports FC 24 بالتأكيد الكثير من اللاعبين البارزين من عالم كرة القدم، بما في ذلك أمثال Kylian Mbappé و Earling Haarland و Cristiano Ronaldo و Lionel Messi والمزيد.

على الرغم من أنه من المتوقع الإعلان عن قائمة التصنيف الرسمية في 11 سبتمبر، إلا أن الكثير من مشجعي FIFA يتوقون ونفاد صبرهم لمعرفة التقييمات الإجمالية للاعبين المفضلين لديهم، مع تغيير اسم FIFA إلى EA Sports FC، كان الناس يتوقعون رؤية تغييرات جوهرية في اللعبة بما في ذلك نظام التصنيف الخاص بها، لحسن الحظ لا يزال نظام ألعاب FIFA السابقة محتفظًا به في FC 24.



EA Sports FC 24: اللاعبون الأعلى تقييمًا:

يرجى أخذ هذه القائمة بحذر لأنها تستند إلى تكهنات وإحصائيات FIFA 23 المأخوذة من FIFA CM. قد تجري EA تغييرات على هذه التصنيفات وفقًا لتقديرها الخاص.

فيما يلي توقعاتنا لأفضل 10 لاعبين في FC24 مع أعلى التقييمات الإجمالية:

مهاجم: Kylian Mbappé (91) - باريس سان جيرمان:

يتصدر كيليان مبابي القائمة بتقييم إجمالي قدره 91، يشتهر المهاجم الفرنسي بسرعته الشديدة وإنهائه. يعتبر من أكثر اللاعبين المطلوبين في اللعبة بسبب سرعته وقدراته على تسجيل الأهداف كمهاجم.

جناح أيمن: ليونيل ميسي (91) - باريس سان جيرمان:

ليس من المستغرب أن يكون على القائمة، اشتهر بقدراته المجنونة في صناعة اللعب ودقته في التعامل مع الكرة ، مما يمنح ميسي تقييمًا عامًا يبلغ 91.

مهاجم: إيرلينج هارلاند (91) - مانشستر سيتي:

الغاشمة النرويجية المرغوبة للغاية هى أيضًا نجمة غلاف EA Sports FC 24، يتمتع Earling Haarland بتصنيف إجمالي قدره 91 بسبب اللمسات الأخيرة التي حققها وقدرته المجنونة على قراءة اللعبة وتقديم المسرحيات، يأمل المشجعون في رؤية التنافس بين Mbappe و Haarland للاستمرار عبر EA Sports FC 24.

مهاجم: كريم بنزيمة (91) - ريال مدريد:

يشتهر المهاجم الفرنسي لريال مدريد بلمساته الدقيقة وحركته الحادة وقدرته على تقديم بعض الألعاب الجماعية الرائعة، من المتوقع أن يحصل كريم بنزيمة على تصنيف إجمالي قدره 91.

لاعب وسط: Kevin De Bruyne (91) - مانشستر سيتي:

حصل لاعب الوسط البلجيكي المركزي هذا على تصنيف إجمالي قدره 91، يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط الذين شهدتهم كرة القدم على الإطلاق.

فيما يلي بعض التوقعات الإضافية للاعبين الذين حصلوا على أعلى التقييمات الإجمالية في EA Sports FC 24:

مهاجم: كريستيانو رونالدو (90) - مانشستر يونايتد.

جناح أيمن: محمد صلاح (90) - ليفربول.

قلب دفاع: فيرجيل فان ديك (90) - ليفربول.

حارس مرمى: مانويل نوير (90) - بايرن ميونخ.

حارس مرمى: تيبو كورتوا (90) - ريال مدريد.

هذا إلى حد كبير بسبب توقعاتنا للاعبين الحاصلين على أعلى التقييمات الإجمالية، هناك الكثير من اللاعبين البارزين من هذه القائمة وبعضهم لا يحتاج إلى مقدمة، لقد عززت EA Sports FC 24 اللعبة حقًا من حيث التقدم التكنولوجي، يسمح إدخال تقنية مثل Hypermotion V بميكانيكا أكثر دقة وواقعية. بالنظر إلى ذلك، يمكن أن تستند التقييمات الإجمالية الواردة في EA Sports FC 24 أيضًا إلى الأداء الواقعي للاعبين.