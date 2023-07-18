كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن تعذيب كلب

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بتعذيب "كلب"بالقليوبية.

جاء ذلك عقب رصد تداول مقطع فيديو عبرإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. يتضمن قيام أحد الأشخاص بتعذيب "كلب" بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المذكورمالك محل أدوات كهربائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بسبب إنتشار الكلاب الضالة بمنطقة سكنه وخشيته من قيامها بإيذاء الماره.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بينما نصّت المادة 355 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا، وكل من سمّ حيوانا من الحيوانات المذكورة.

ولفت القانون إلى أن كل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

وبحسب المادة رقم 356 من ذات القانون، فإنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصّت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

فيما جرى تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرّمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصّت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

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