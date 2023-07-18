EA Sports FC 24 vs FIFA 23.. ما هي الميزات الجديدة؟

انتهت الشراكة الناجحة للغاية بين EA Sports و FIFA. الآن فقدت EA Sports الترخيص ، سيُطلق على خليفة FIFA 23 اسم EA Sports FC 24 بدلاً من ذلك.

يعد هذا خروجًا رئيسيًا لسلسلة كرة القدم ، حيث يشعر العديد من مشجعي FIFA بالقلق (أو ربما حتى متحمس) من أنها قد تؤدي إلى العديد من التغييرات الأخرى في سلسلة لعبة كرة القدم.

الخبر السار هو أن فقدان علامة FIFA التجارية لن يؤثر على ترخيص الدوريات والفرق واللاعبين. سيضم EA FC 24 جميع البطولات الكبرى ، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز ، الدوري الإسباني ، الدوري الألماني ، السلسلة A والمزيد. ويبدو أن الفريق الرئيسي الوحيد الذي تغيب هو إيه سي ميلان - سيظل جميع لاعبيه يظهرون في اللعبة ، فقط باسم فريق وطقم مختلف.

النبأ السيئ هو أن EA Sports FC قد لا يكون قادرًا على إصدار إصدارات كأس العالم في المستقبل مع امتلاك FIFA لحقوق الترخيص ، لكن لا داعي للقلق بشأن ذلك حتى عام 2026.

في الوقت الحالي ، ما هي التغييرات التي تتوقع رؤيتها مع مفتاح التحويل من FIFA 23 أو EA Sports FC 24؟ لقد أبرزنا التغييرات الرئيسية أدناه.



رسوم متحركة أكثر واقعية للاعبين

تعمل EA على تعزيز تقنية HyperMotionV الجديدة الخاصة بها كواحدة من أكبر ترقيات EA Sports FC 24. وتستخدم هذه البيانات الحجمية من أكثر من 180 مباراة كرة قدم احترافية للرجال والسيدات لمحاكاة رسوم متحركة أكثر واقعية للاعبين داخل اللعبة.

تدعي EA أنه سيكون هناك 1200 أسلوب تشغيل مميز مختلف في لعبتها الجديدة ، مما يساعد على جعل كل لاعب يبدو ويشعر بأنه فريد من نوعه.

يجب أن يساعد محرك Frostbite المحسّن أيضًا في جعل اللاعبين داخل اللعبة يبدون أكثر دقة لنظرائهم في الحياة الواقعية. تقترح EA أن تكون نماذج اللاعبين أكثر دقة من الناحية التشريحية بمقدار 10 أضعاف مما كانت عليه في FIFA 23 ، بينما يمكن أن تمتد قمصان كرة القدم وتموج للحصول على صور أكثر واقعية.

لاعبات كرة القدم في فريق Ultimate Team

قدمت فيفا 23 أخيرًا كرة القدم النسائية إلى السلسلة ، لكنها اقتصرت على القسم الخاص بها داخل اللعبة ، وبالتالي لم يكن لها تقاطع مع كرة القدم للرجال.

لقد تغير هذا بالنسبة لـ EA FC 23 ، حيث ستشارك لاعبات كرة القدم الملعب مع الرجال في أحدث نسخة من Ultimate Team. سيسمح لك هذا ببناء فرق مختلطة ، بحيث يمكنك الحصول على كل من Erling Haaland و Sam Kerr في نفس التشكيلة.

ستقدم EA أيضًا ست مسابقات جديدة لكرة القدم للسيدات إلى السلسلة: دوري أبطال أوروبا للسيدات ، دوري باركليز للسيدات ، دوري كرة القدم الوطني للسيدات ، D1 Arkema ، Google Pixel Frauen-Bundesliga و Liga F.

عند استلام بطاقة لاعب في ألعاب FIFA السابقة ، بما في ذلك FIFA 23 ، سيتم تثبيت جميع التصنيفات الرقمية في مكانها. هذا يتغير بالنسبة لـ FC 24 ، حيث ستتمكن الآن من تدريب لاعبين محددين لتحسين تقييماتهم.

توضح EA أنك ستتمكن من إكمال مجموعة من الأهداف لتحسين المهارات الفردية للاعبين. نفترض أنه يجب أن يكون هناك ميكانيكي لمنع اللاعبين من ترقية جميع بطاقاتهم إلى تصنيف 100 ، ولكن من المثير للاهتمام بالتأكيد أنك ستتمكن من رفع مستوى البطاقات مما قد يعني أن البطاقات الفضية والبرونزية لن تذهب هباءً بعد الآن.

أكدت EA أيضًا أنك ستكون قادرًا على تعديل مظهر بطاقاتك ، وإضافة تصميمات جديدة وخلفيات متحركة لجعلها تبرز أكثر وتبرز المعالم التي حققها اللاعب في ناديك.



وكلاء اللاعب في وضع اللاعب

سيلعب الوكلاء دورًا أكثر نشاطًا في وضع اللاعب لـ EA Sports FC 24. بدلاً من ترك كل أعمال النقل لك ، سيتمكن وكلاء مطالبات EA الآن من تقديم المشورة بشأن الخطوة التالية في مسيرتك الكروية.

ستفتح أهداف المسار الوظيفي الجديدة كليًا طرقًا جديدة لتتمكن من التأثير على الأندية الخارجية لتقديم عرض انتقال نيابة عنك. لا يوجد قدر كبير من التفاصيل حول هذا حتى الآن ، ولكنه قد يجعل نقل القصص الملحمية أكثر دراماتيكية.

يبدو أن EA Sports FC 24 قد تكون قد خرجت من سلسلة Football Manager ، حيث يبدو أنك ستتمكن من إدارة النادي بدقة من خلال تعيين فريق العمل الخاص بك. لم يتم تأكيد هذه الميزة حتى الآن ، ولكن إحدى مكافآت الطلب المسبق لـ FC 24 تتضمن مدربًا من فئة 5 نجوم لـ Manaالوضع الوظيفي ger.

أكدت EA على الأقل أن لاعبي FC 24 سيكون لديهم سيطرة أكبر على المدربين والتكتيكات ، بينما سيتم أيضًا تقديم ميزات تدريب جديدة. لقد ولت الأيام التي كان فيها وضع المدير يعني ببساطة اللعب كناديك المفضل في يوم المباراة - الآن من المتوقع أن تشارك بشكل أكبر في الغرف الخلفية ، تمامًا مثل كلوب وجوارديولا.