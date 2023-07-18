قطار مسلسل انهيار العقارات يصل للجمرك بالإسكندرية

عناية الألهية تنقذ العشرات من أولياء الأمور من الموت اثر انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية

وصل قطار انهيار العقارات لمنطقة الجمرك بغرب الإسكندرية ليستيقظ الأهالى بصوت انهيار أحد العقارات القديمة المتهالكة مما تسبب فى سقوطه على سور خارجى لمدرسة بجوار العقار مما تسبب فى حالة من الذعر والفزع بين المواطنين وأولياء الأمور الذين تصادف تواجدهم بالمدرسة لتقديم أوراق ابناءهم.

كانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية قد تلقث اخطارا من شرطة النجدة تفيد انهيار أحد جزئى لأحد العقارات بمنطقة الجمرك دون اصابات بشرية، انتقل على الفور رجال المباحث وقوات الحماية المدنية ورئيس حى الجمرك.

بالفحص والمعاينة تبين أن العقار آيل للسقوط ومتهالك، وتساقطت أجزاء منه على المدرسة، وحرر الحي محضرًا في القسم لسرعة إخلاء العقار من السكان وسرعة تنفيذ قرار الهدم، مؤكدة أن السكان لم يستخرجوا رخصة الهدم.

وقالت المهندسة نهى خلفية رئيس حي الجمرك، إن الحي عاين العقار، وتبين خطورته على حياة سكانه، وتم إصدار قرار بهدمه، إلا أن هناك 3 أسر رفضوا الإخلاء.

ولفتت إلى أن العقار الذي يقع في 19 متفرع من شارع زاوية القلعي، تم عرضه على لجنة المنشآت، وأن المدرسة خالية من الطلاب، ولم يسفر انهيار الأجزاء الخارجية من العقار عن وقوع أي إصابات.

وقالت إنه تمت إزالة الأجزاء المعلقة الخطرة من خلال إدارة المشروعات في الحي، ويوجد مهندس المنطقة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه العقار الصادر له قرار هدم، وعمل إخلاء إداري للسكان.

من جانب اخر شن حي الجمرك بالإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة الأجزاء المتهالكة من عقار قديم بمنطقة اللبان، وذلك لخطورته الداهمة على حياة المارة والمواطنين. كانت قد تلقت غرفة عمليات حي الجمرك في الإسكندرية شكوى من عدد من المواطنين تفيد وجود خطورة داهمة بالعقار رقم 18 بشارع الطوريني بمنطقة اللبان، عبارة عن أجزاء متهالكة معرضة للسقوط.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجه الأحياء بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين.

كان قد ارتفع ضحايا انهيار سور من عقار بشارع مصطفى كامل بنطاق حى شرق الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية، إلى 3 حالات وفاة شخصين، وسيدة وإصابة 3 آخرين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتبين أن أسماء المتوفين هما " مصطفى خميس " بائع، " وسيف الله سيد " و" سهير حجاج " ربة منزل، تصادف مرورها أسفل العقار وقت وقوع الحادث.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم الرمل أول يفيد بانهيار بلكونه من الطابق الثالث والثاني بعقار بشارع مصطفى كامل بمنطقة باكوس وأنباء عن سقوط ضحايا، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ترافقهم سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين من المتابعة الأولية لموقع الحادث، أنه عقار بناء قديم، مما أدى إلى مصرع 3 أشخاص، من بينهم سيدة وإصابة 3آخرين، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتم وضع الحواجز لحماية المارة.

تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، وعمل إخلاء إداري للعقار من السكان مع عمل كوردون أمنى حول العقار حفاظًا على سلامة المارة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.