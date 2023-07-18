عرض فيلم تسجيلي عن الموسيقي الكبير عبده داغر بمركز الثقافة السينمائية.. غدًا

يستقبل مركز الثقافة السينمائية، غدًا الأربعاء، الفيلم التسجيلى "عبده داغر" للمخرج والمصور الفنان "وحيد مخيمر"، والذي يدور حول حياة وألحان وموسيقى عبده داغر.

موعد عرض الفيلم التسجيلي عبده داغر

يعقب العرض لقاءً مفتوحًا مع الجمهور للحديث عن حياته التى بدأت من الحارة المصرية، وكيف أنه حفظ القرآن الكريم، ثم رحلته مع تعلم الموسيقى، حتى أصبح من أهم العازفين فى العالم.

عازف الكمان الشهير عبده داغر



جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة /أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية وذلك الأربعاء الموافق ١٩يوليو في تمام الساعة ٧ مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف، جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحة ومجانية للجميع.

نبذة عن عبده داغر

عبده داغر هو من أشهر عازفي الكمان في مصر والدول العربية وأول من وضع منهجًا لتدريس الموسيقى الشرقية في الجامعات، ساهم في إثراء الحركة الثقافية، وأسس مع عبد الحليم نويرة فرقة الموسيقى العربية، عزف مؤلفاته على مسارح عالمية، وصُمم له تمثالًا في متحف الموسيقى في ألمانيا.