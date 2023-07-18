اعتذار بسبب تقليد رقصة "الهاكا" | فيديو

اعتذرت كابتن منتخب إسبانيا لكرة قدم السيدات، إلى الشعب النيوزيلندي، بعد انتشار فيديو لزملائها بالفريق وهن يضحكن أثناء تأديتهم رقصة الهاكا الشعبية، قبل بدء كأس العالم للسيدات في نيوزيلندا، التصرف اعتبره البعض إهانة لثقافة "الماوري"، وهم السكان الأصليون لنيوزيلندا.

نيوزيلندا:

قالت إيفانا أندريس، كابتن منتخب إسبانيا للسيدات: “حريصون على التعلم والاستماع والمشاركة، وتحقيق النجاح وطلب الصفح عن أخطائنا من أجل أن نكون أفضل قليلًا كل يوم، ونحن نعلم مدى أهمية الصفح.. نحن في نيوزيلندا منذ أيام قليلة فقط، وعلينا أن نتعلم الكثير بخصوص ثقافتهم، ولهذا نود الاحتفال بإعطائكم قميص الفريق، ويمثل هذا الشعار أيدينا وجلدنا ودمنا وعرقنا ودموعنا التي نتمنى أن تكون الفرح في الأيام المقبلة”.





"الهاكا" رقصة قتالية لاستعراض القوة، كانت تمارس بهدف تخويف الخصوم، وأصبحت الآن استعراضًا تقليديًا في مختلف المناسبات، لذلك تعتبر محاولة تقليدها بطريقة سيئة قلة احترام.

FIFA وTikTok تقدمان محتوى مخصص لجماهير بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™:



أصبح لعشاق كرة القدم سبب إضافي للتوجه إلى منصة TikTok - فقد وحد FIFA صفوفه برفقة المنصة الترفيهية الأسرع نموًا، لتقديم محتوى مخصص من أستراليا وأوتياروا في نيوزيلندا، تزامنًا مع تاريخ انطلاق بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ في 20 تموز/يوليو.



سيعمل FIFA برفقة TikTok أثناء البطولة، لتقريب المشجعين إلى قلب الحدث من خلال نشر محتوى شيق على المنصة، مثل بعض اللقطات من خلف الكواليس، ووصول المنتخبات، وبعض المحتوى للترويج للمباريات قبل انطلاقها، وتقديم معلومات عن الأماكن حيث يمكن متابعتها، بالإضافة إلى ملخصات المباريات مع ردود فعل اللاعبات والمدربين والمدربات والمزيد من المحتوى المشوق، وسيتمكن المشجعون من الولوج إلى الحساب المخصص لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA عبر منصة TikTok التي ستعرض أحدث المحتوى من FIFA، ومقاطع من جهات البث الرسمية، والمنتخبات، واللاعبات، كما يمكنهم العثور على رابط يأخذهم إلى موقع FIFA.com لمعاينة جدول المباريات ونتائجها.



سيعمل FIFA مع TikTok لجلب صانعي المحتوى من كل أنحاء العالم إلى أستراليا وأوتياروا في نيوزيلندا، طوال شهر البطولة، وبهذه الطريقة، سيتمكن FIFA وTikTok من مساعدة أعضاء المجتمع الرياضي في العالم على رؤية لقطات من خلف كواليس بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ عبر صانعي المحتوى المفضلين لديهم.



وفضلًا عن نيل الوسوم FIFAWorldCup#، وFIFAWomensWorldCup#، وFIFAWWC# حتى الآن أكثر من 38.2 مليار مشاهدة، سيتيح هذا التعاون الفرصة أمام المزيد من المعجبين للتفاعل والانضمام إلى الـ1.1 مليون متابع لحساب FIFAWomensWorldCup@ الذين بدؤوا بالتعبير عن شغفهم لكرة القدم النسائية.



وصرحت السيدة فاطمة سامورا، الأمينة العامة لـFIFA قائلةً: "نشعر بالسعادة الغامرة لأن TikTok اختار FIFA لتقديم محتوى من الفيديوهات المخصصة والمبدعة والمسلية، أثناء بطولة كأس العالم للسيدات FIFA التي تعد بأن تكون نسخة غير مسبوقة، وتعمل فرقنا جاهدة لاستخدام أفضل النماذج المرئية والمسموعة للترويج لكرة القدم النسائية والوصول إلى الجماهير الشابة والمتنوعة الذي تتحرق لمشاهدة هذا المحتوى والتفاعل مع كرة القدم، وهذا الاتفاق يؤكد أننا نمثل علامة تجارية محبوبة بين الأجيال الشابة وهو دليل على مسارنا المتواصل في اقتراح طرق جديدة للتفاعل".



من جهته، قال السيد هاريش سارما، الرئيس العالمي لقسم الرياضة في TikTok: "أصبح TikTok بسرعة كبيرة الوجهة المقصودة لمشاهدة المحتوى الرياضي النسائي، ويعود الفضل إلى تمتع المشجعين حول العالم بقدرة فريدة من نوعها للوصول إلى منتخباتهم ولاعباتهم المفضلة، وبينما نحتفل بالفعالية الرياضية الأكبر في عالم الرياضة النسائية لهذه السنة، يسرنا أن نعمل مع FIFA لتقديم محتوى مخصص من بطولة كأس العالم للسيدات إلى المجتمع الرياضي الدولي، وتقديم لهم تجربة الصفوف الأولى، وهذا التعاون مع FIFA مبني على التزامنا بتسليط المزيد من الضوء على الرياضة النسائية عبر تزويد اللاعبات بمستوى التمثيل والتقدير الذي يستحققنه".

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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