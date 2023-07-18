جريدة الوفد تهنئ رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية بعد التجديد لهم

تتقدم جريدة وبوابة الوفد برئاسة تحرير الدكتور وجدي زين الدين، بخالص التهاني لرؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية بعد التجديد لهم من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي في الاجتماع الذي عقد أمس.

وتتمنى الوفد للزملاء دوام التوفيق والنجاح الدائم.

‎وكان قد تم التجديد لعدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير بعض المؤسسات الصحفية القومية، وذلك لحين اجراء التغييرات الصحفية وهم :-

‎1. الأستاذ /عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام

‎2. الأستاذ /إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير

‎3. الأستاذ /سعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسستي دار المعارف والشركة القومية للتوزيع

‎4. الأستاذ /على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط

‎5. الأستاذ /أحمد عمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال

‎6. الأستاذ /عمرو الخياط رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم

‎7. الأستاذ/هشام الزيني رئيس تحرير موقع الأهرام أوتو ‎

كما قررت الهيئة الموافقة علي تعيين اعضاء بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية لبعض المؤسسات الصحفية القومية وهم :-

‎1. الأستاذ / أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي عضواً بالجمعية العمومية لمؤسسة دار التحرير ممثلاً عن وزارة التخطيط .

‎2. الدكتور/ أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات عضواً بالجمعية العمومية لمؤسسة دار التحرير ممثلاً عن وزارة الاتصالات .

‎3. تصعيد الأستاذ / محمود حسن الأنور عضواً بمجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ( منتخب - عمال) بدلاً من الأستاذ / سعيد عبدالتواب للوفاة.

‎4. تصعيد الأستاذة / عزة محمود وهبه عضواً بمجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ( منتخب - إداريين) بدلاً من الأستاذ / داود سيد داود عثمان للمعاش.