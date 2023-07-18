نون للمدفوعات تتعاون مع منصة وفرها

أعلنت نون للمدفوعات، بوابة الدفع المتكاملة عبر الإنترنت المقدمة من قبل نون، عن شراكتها مع وفرها، المنصة الرقمية المصرية العاملة في تقديم حلول ذكية لأفضل عروض الشراء والتوفير، لتقديم حلول مدفوعات مرنة تقوم بتمكين مستخدمي وفرها من الحصول على العروض والكوبونات الرقمية ودفع الفواتير من خلال نظام دفع سلس. تؤكد هذه الشراكة على التزام نون للمدفوعات بدعم الشركات من جميع الأحجام في النمو عن طريق توفير حلول الدفع المبتكرة.

منصة نون للمدفوعات هي بوابة مدفوعات متكاملة الخدمات تهدف إلى تسهيل المعاملات على الشركات المحلية والعملاء المحليين. سيقوم التعاون مع منصة وفرها، الموقع والتطبيق الرائد في تقديم العروض والكوبونات الرقمية، في تحسين تجربة تسوق كوبونات الخصم في فئات متنوعة، والتي تشمل الأطعمة والمشروبات والأنشطة الترفيهية والخدمات التجميلية والصحية والفنادق والمنتجعات وحتى دفع الفواتير اليومية. من خلال استخدام منصة نون للمدفوعات المتكاملة، سيتمكن العملاء من الشراء بواسطة طرق دفع متعددة عبر الإنترنت بما في ذلك فيزا وماستر كارد وميزة والمحافظ الإلكترونية، وبإمكان العملاء حفظ البطاقات بسهولة لعمليات الشراء المستقبلية، مما يؤدي إلى زيادة التحويلات والمعاملات.

قال مصطفى ماهر، نون للمدفوعات: "يعد دعم الشمول المالي وفقًا لمبادرة البنك المركزي ورؤية مصر 2030 أمرًا بالغ الأهمية لمهمة نون للمدفوعات. من خلال الشراكة مع وفرها، منصة الصفقات الكوبونات الرقمية الرائدة، وتمكين الشركات التي تقدمها مع تبسيط عملية الدفع، نستطيع تمكين المزيد من المصريين من الوصول إلى الصفقات والخدمات."

قال طارق مجدي، الرئيس التنفيذي لمنصة وفرها: "أظهرت أبحاث السوق أن الأفراد يغيرون طريقة تسوقهم ويعتمدون بشكل متزايد على طرق الدفع الرقمية للمعاملات اليومية، ستمهد الشراكة مع نون للمدفوعات لقاعدة كبيرة من المستهلكين في السوق ليس فقط للشراء عبر الإنترنت بسهولة ولكن أيضًا للاستفادة من الخصومات العديدة المتاحة على منصتنا ودفع فواتيرهم الشهرية أيضًا، بفضل هذه الشراكة ، سيتمكن المزيد من العملاء من استخدام منصة وفرها لشراء الكوبونات ودفع الفواتير بسهولة عن طريق نون للمدفوعات."

تضمن نون للمدفوعات واجهة برمجة تطبيقات بسيطة وعملية إعداد سريعة، وهو متاح للشركات من جميع الأحجام. تعد روابط الدفع والأقساط الشهرية السهلة والاشتراكات ولوحة التحكم التفصيلية من بين الميزات التي تساعد على تبسيط المعاملات وزيادة رضا العملاء. يمكن لأصحاب الشركات الذين يستخدمون نون للمدفوعات الآن الوصول إلى المزيد من العملاء أكثر من أي وقت مضى من خلال توفير مجموعة واسعة من خيارات الدفع.