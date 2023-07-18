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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الخضروات
أسعار الخضروات

تستعرض "بوابة الوفد" أسعار الخضراوات في الأسواق التجارية وسوق العبور في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، 18 يوليو 2023، إذ استقرت الأسعار، وجاءت كالآتي:

 

إليكم أسعار الخضراوات في الأسواق المصرية:

 

أسعار الخضراوات

 

يبدأ أسعار كيلو الطماطم من 2.5 حتى 4.5 جنيهات، وكيلو البطاطس من 7 إلى 9.5 جنيهات، وكيلو البصل من 10 إلى 15 جنيه، وكيلو الكوسة من 3 إلى 7 جنيهات، والجزر من دون عروش 5 إلى 9 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 14 إلى 18 جنيهًا.

 

وسجل أسعار الفلفل الرومي البلدي من 6 إلى 10 جنيهًا، وكيلو الفلفل الرومي الصوب من 6 إلى 10 جنيهًا، والفلفل الحامي البلدي من 4  إلى 7 جنيهات، والفلفل الحامي الصوب  من 4  إلى 7 جنيهات، والفلفل الألوان  من 8  إلى 18 جنيهًا.

 

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وحقق أسعار كيلو الخيار البلدى من 4  إلى 7  جنيهات، وكيلو الخيار الصوب من 7 إلى 9 جنيهات، والملوخية من 3 إلى 4 جنيهات، وبلغ سعر البامية من 15 إلى 25 جنيهًا.

 

أما كيلو البطاطا فقد سجل من 4 إلى 6 جنيهات، والقلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الثوم من 24 إلى 35 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي من 3 إلى 5 جنيه، والباذنجان الرومي 2.5 إلى 5 جنيهات، الباذنجان الأبيض من 3 إلى 6  جنيهات.

 

أسعار الخضروات

 

سجل أسعار القرنبيط الواحدة 2 كيلو من سعر 3 إلى 4 جنيهات، وقرع العسل (الواحدة 6 كيلو) 18 إلى 24 جنيهًا، والكرنب الواحدة 3 كيلو بسعر 2.5  إلى 3.5 جنيه، والكرنب الأحمر (الواحدة كيلو) بسعر 6.5 جنيه، والكرنب سلاطة 2 كيلو بسعر 8  جنيه، والقثاء بسعر 2.5 إلى 4.5 جنيه.

 

وسجل الخس كابوتشي بسعر من 3  إلى 4  جنيهات، والخس الأحمر 2 جنيه، والكابوتشي 5 جنيهات للواحدة، والكرنب السلاطة الواحدة بـ5 جنيهات، والبوركلي بسعر 5 إلى 8 جنيهات للواحدة، واللفت بسعر 1.5  إلى 2.5 جنيه، والبنجر بسعر 2  إلى 4 جنيهات، والشبت (100 ربطة كيلو) بسعر 50 إلى 70 جنيهًا، والبقدونس ( 100 ربطة كيلو) بسعر 50 إلى 70 جنيهًا.

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