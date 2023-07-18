تمكن رجال الأمن من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيدات وآخر يقوما بإطلاق أعيرة نارية بالمنيا، وضبط مرتكبى الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"تظهر خلاله إحدى السيدات وآخر يقوما بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء من سلاح كان بحوزتهما.

بالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو وأمكن ضبطهم إحدى السيدات، نجليها "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبمواجهتهم أقروا بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه على سبيل المزاح، وتم ضبطالسلاح المستخدم فى الواقعة مسدس محدث صوت بقطعة أرض زراعية بمحيط سكنه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

فيما حدد القانون عددا من العقوبات، التى يجب اتخاذها في حالة حيازة أسلحة بدون ترخيص، ويوضح اليوم السابع في السطور التالية العقوبة القانونية لحيازة سلاح بدون ترخيص أو انتهاء رخصته.

ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات.

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