محافظ سوهاج يتفقد أعمال المرحلة الثانية من تطوير مكتبة "رفاعة الطهطاوي"

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية اليوم، أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة مكتبة "رفاعة الطهطاوي" بمدينة سوهاج، ضمن خطة المحافظة لتحويل المكتبة إلى متحف للمخطوطات التراثية والتاريخية، ومركز تراثي ثقافي عالمي لرقمنة وترميم وتحقيق المخطوطات التراثية، بحضور الدكتورة إيمان حماد أستاذ المكتبات بكلية الآداب جامعة سوهاج، والمستشار الفني الأكاديمي، وصلاح عبد الفتاح مدير المكتبة .

وحرص المحافظ على تفقد الأقسام الجديدة التي تم الانتهاء منها بالدور الأرضي من المكتبة، والتي تشمل " معمل الرقمنة، ومعمل ترميم الكتب التراثية، وقاعة الإطلاع الرقمية "، موجها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال المعامل وتزويدها بالأجهزة المطلوبة تمهيدا لبدء العمل، مشددا على أهمية مراجعة كافة أعمال المرافق التي تمت بالمكتبة، والحفاظ على ما تم إنجازه.

واستمع المحافظ، إلى عرض تقديمي حول مراحل تطوير المكتبة، وأهمية المشروع وأهدافه، والخطة المستقبلية، موجها بالتعاون مع جامعة سوهاج، لتدشين حملة لجمع الكتب والمخطوطات التراثية من مختلف الجهات، خاصة التي يحتفظ بها الأهالي، وذلك حفاظا عليها من الاندثار .

يذكر أن مكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج، شهدت خلال الفترة الماضية، أعمال مكثفة لتطوير وإعادة إحياء المكتبة، حيث شهدت المرحلة الأولى ترميم دقيق للأجزاء المتهالكة من الأعمدة والأبواب، وإعادة الطابع المعماري لأرضيات المكتبة، وإعادة صياغة الأثاث المتواجد بعمل دواليب حفظ، وطاولات وكراسي للإطلاع مع الحفاظ على الطراز الإسلامي المميز لقطع الأثاث القديمة، بالإضافة إلى تطوير الإضاءات، والمرافق، وإنشاء جزء متحفي بمدخل المكتبة، يضم بعض المخطوطات والكتب الأثرية النادرة من المكتبة، والخاصة بالشيخ " رفاعة الطهطاوي" ، ووضع تمثال نصفي بمدخل المكتبة للعلامة " رفاعة الطهطاوي ".