حبس متهم بحيازة كمية من الحشيش في الشروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق، حبس متهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جراما، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جراما ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.





أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التبين، بتجديد حبس 5 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، استدرجوا صاحب محل لتجارة الهواتف المحمولة، بعدما ألقوا الرذاذ على وجهه، بهدف محاولة سرقته بالإكراه.

في وقت سابق، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات البلاغ الوارد لقسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من صاحب محل لتجارة الهواتف المحمول بتعرفه على شخص من خلال إحدى مواقع التسوق الإلكتروني، وأن الأخير عرض عليه شراء هاتفين محمول، واتفقا على التقابل، لشرائهما وفور وصوله وبحوزته مبلغ مالي، فوجئ بحضور عدد (4 أشخاص) يستقلون مركبة "توك توك"، واصطحبوه لقطعة أرض فضاء، وقاموا بإلقاء "مسحوق الشطة" على وجهه في محاولة منهم لسرقته، إلا أنه قام بالإستغاثة فلاذوا بالفرار.