الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات توثيق عقد زواج الأجانب

زواج الأجانب
زواج الأجانب

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة شروط توثيق عقد زواج الأجانب، لذلك حددت وزارة العدل مجموعة من الإجراءات والشروط الخاصة بحالات توثيق زواج الأجانب في مصر.

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وتستعرض الوفد فى السطور التالية، الشروط والأوراق المطلوبة من كلا الطرفين لتوثيق عقد زواج الأجانب.

 

الأوراق المطلوبة لتوثيق عقد زواج الأجانب:

أولًا: يستلزم كلا الطرفين إحضار شهادة عدم الممانعة من سفارة وطنهم الأصلي داخل مصر، ويشترط أن تكون مصدقًا عليها من الخارجية المصرية.

 

ثانيًا: أن تتضمن شهادة عدم الممانعة على ديانة الزوجين بالإضافة للحالة الاجتماعية.

 

ثالثًا: عليك بإحضار جواز السفر وأن يكون عليه ختم الإقامة.

 

رابعًا: إحضار شهادتي فحص طبي لراغبي الزواج تثبت خلو كل منهما من الأمراض المعدية.

 

خطوات توثيق عقد زواج الأجانب:

  • بعد استيفاء جميع الأوراق المطلوبة عليك التوجه لمكتب توثيق زواج الأجانب بمبنى وزارة العدل في محافظة القاهرة.
  • إحضار الزوجين بشكل شخصي أو إحضار وكيل عنهما.
  • إحضار اثنين من الشهود.
  • يجب الاستعانة بمترجم في حالة عدم إيجاد أحد الزوجين اللغة العربية.
  • وأخيرًا إحضار عدد صور 5 شخصية للزوجين ويشترط أن تكون بخلفية بيضاء.

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