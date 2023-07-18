إزالة الإعلانات الغير مرخصة بشوارع وميادين الدقهلية

شنت إدارة الإعلانات بالدقهلية، حملات مكثفة لإزالة الاعلانات المخالفة والغير مرخصة والعشوائية، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وأكد التقرير الذي عرضه المحاسب محمد البدوي مدير ادارة الاعلانات بالمحافظة، أنه تم إزالة عدد من الاعلانات المخالفة والغير مرخصة بشارع الدراسات بنطاق حي شرق مدينة المنصورة، وتم التحفظ علي الإعلانات التي تم ازالتها وتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، وفقًا لإشتراطات لائحة الاعلانات المقررة بالتنسيق مع الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة وفريق عمل الإعلانات والاشغالات برئاسة حي شرق المنصورة.

ويذكر أن الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق لائحة تنظيم الاعلانات وإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قد أمر بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة اللإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين لتحسين المظهر الحضاري وتحسين الصورة البصرية للمواطنين بالمدن وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.