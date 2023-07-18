صبحي يستقبل الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

التقى اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالسيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وتناول اللقاء سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومكتب الأمم المتحدة بمصر من خلال برنامج أثر الشباب الذي تنفذه الأمم المتحدة فى ست دول عربية وهى "لبنان، السودان، ليبيا، الجزائر"، بالإضافة إلى مصر.

وقد تم البدء فى تنفيذ البرنامج منذ عاميين ماضيين ويستمر تنفيذه حتى صيف ٢٠٢٤ المقبل، ويهدف تنفيذ البرنامج إلى تعظيم تأثير التوعية من خلال التنسيق مع وزارة الشباب لما تملكه من بنية شبابية ورياضية، بالإضافة إلى الكثير من المشروعات الشبابية والرياضية التى تقدمها الوزارة فى جميع محافظات الجمهورية، والتى تعمل على تلبية الاحتياجات المحددة للشباب في كل محافظة، بالإضافة لتوفير الكثير من المشروعات والبرامج التى تملأ أوقات فراغ الشباب وأيضًا تطوير مهاراتهم، كما تناول اللقاء مناقشة إطلاق برنامج تدريب المدربين للمتطوعين الشباب من المراكز الشبابية التي تحقق الاستدامة لتلك البرامج والتي تركز على توفير المعرفة والمهارات للمشاركين، والتى تعزز الشعور بالانتماء للمجتمع وانتماء الشباب المصري لوطنهم.

ورحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة، مؤكدًا امتلاك الوزارة لوحدة متخصصة للسياسات بالوزارة سوف تبدأ بترشيح الكثير من البرامج لتنفيذها مع مشروع الأمم المتحدة المزمع تنفيذه مع وزارة الشباب والرياضة والمرتبط بمحاربة المخدارت والعنف والجريمة والتى جميعها ترتبط ببعض ونعمل على الحد من انتشارها من خلال المشاريع الكبيرة والكثيرة التى تنفذها الوزارة وتقدمها للشباب المصري.

وأضاف وزير الشباب أن الوزارة تمتلك الكثير من البرامج الخدمية والأنشطة الرياضية، كما تمتلك الوزارة قاعدة شبابية عريضة وبرامج رياضية يشارك فيها الكثير من الشباب والتى تحقق " الوقاية من خلال الرياضة " ومنها المبادرات التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ومنها "دراجتك دخلك " ودوري مراكز الشباب والذي يشارك فيه ٣٠ ألف شاب بداية من عمر "١٧ إلى ٢٨ سنة "، بالإضافة إلى المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي والذي قدم الكثير من الأبطال الرياضيين للمنتخبات القومية فى مختلف الألعاب وأيضًا مشروع كابتيانو.

وأوضحت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة أن المبادرة التى سوف ننفذها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ستركز على تعزيز قدرات الشباب العربي على الانخراط في الأنشطة المدنية شبكة الشباب (جريس)، بالإضافة إلى التعاون المحتمل بشأن السياسات الوطنية (توصيات حلقة العمل الإقليمية) بالتعاون مع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في جامعة الدول العربية في ضوء إطار UNDOC الإقليمي للدول العربية 2023-2028، سوف تتعاون جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لتعزيز تنمية الشباب، من خلال توفير الوصول إلى الرياضة والأنشطة البدنية، كما ستركز المبادرة على تعزيز قدرات الشباب العربي على الانخراط في الأنشطة المدنية.

شارك بالحضور فى الاجتماع من جانب الأمم المتحدة السيدة ميرنا بو حبيب، نائبة الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، السيدة مشيرة صالح، مسئولة البرنامج الوطني، Youth 4 Impact in Egypt

ومن جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبدالله الباطش، مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الأستاذة نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الدكتورة سونيا عبدالوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور مصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة.