صحة الشرقية تُنعي وفاة رئيس قسم التخدير بمستشفى فاقوس المركزي

نعى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور عماد عبد القادر عليوة، استشاري ورئيس قسم التخدير، بمستشفى فاقوس المركزي، والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء في نعي وبيان المديرية: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، يتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملون بمديرية الشئون الصحية، وجميع العاملين بمستشفى فاقوس المركزي، بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الطبيب عماد عبد القادر عليوة، استشاري ورئيس قسم التخدير، بمستشفى فاقوس المركزي، والذي وافته المنية اليوم.

وأكد بيان مديرية الصحة، أن الطبيب الفقيد توفي وكان يناهز الـ 54 ربيعًا، ودعى وكيل الوزارة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأصدرت إدارة مستشفى فاقوس المركزي بيانًا نعت فيه الطبيب، واصفين آياه بـ "الفارس النبيل"، وأكد عدد من زملائه بأنه ظل يعمل لساعات وأدى واجبه على أكمل وجه في غرفة العمليات بالمستشفى، وعندما توجه إلى مسكنه، تعرض لأزمة صحية انتهت بوفاته.