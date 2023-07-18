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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الشباب والرياضة تستعد لإطلاق احتفالية مسابقة العهد

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي

تستعد وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتعليم المدني من خلال الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية والإدارة العامة للمكتب الإعلامي إطلاق احتفالية مسابقة " العهد " والتي تنفذها الوزارة ضمن توصيات فعاليات ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية. 

 وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

تهدف مسابقة العهد إلى تشجيع الشباب من طلاب كليات الاعلام بالجامعات والاكاديميات و المعاهد العليا من خلال الصناعة الشبابية الإعلامية لتسليط الضوء على قصص أبطال و شهداء ومصابي الوطن من القوات المسلحة و الاطقم الطبية. 

تتضمن المسابقة فئة الأعمال المرئية والتلفزيونية والأعمال الصحفية والمطبوعة والأعمال الإذاعية وحملات العلاقات العامة حيث يحصد المركز الاول في كل فئة علي جائزة مالية قدرها عشرة الالف جنيه بينما المركز الثاني على جائزة مالية قدرها خمسة الالف جنية إضافة إلي ذلك المركز الثالث يحصل على جائزة مالية قدرها الفين جنية علاوة على ذلك تكريم كافة المشاركين في المسابقة. 

الجدير بالذكر أنه يشارك فى المسابقة عدد 13 كلية وقسم اعلام يمثلون جامعات واكاديميات ومعاهد عليا وهم " القاهرة ، جنوب الوادي ، الإسكندرية ، بنها ، بني سويف ، المستقبل ، جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا ، cic، الأكاديمية البحرية فرع القرية الذكية ،msa، النهضة، أكاديمية اخبار اليوم، سيناء فرع القنطرة.

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