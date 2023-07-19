الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الاشتراك في مسابقة عمار لدعم المبدعين من متحدي الإعاقة

متحدي الإعاقة
متحدي الإعاقة

دعت وزارة التضامن الاجتماعي الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في الموسم السابع من مسابقة "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة" لعام 2023.

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إطلاق مسابقة "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة" لعام 2023

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن المشاركة في مسابقة جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة لعام 2023، متاحه لكل المواطنين والمقيمين في جميع الدول العربية.

وتعد مسابقة عمار مبادرة إنسانية تهدف إلى اكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى اكتشاف أصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات من أفراد المجتمع والمنظمات غير الربحية والتي تخدم ذوي الإعاقة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، أوضحت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن مجموع جوائز مسابقة «عمار» لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة لعام 2023، يبلغ أكثر من 250000 ريال سعودي للمسارات المتاحة، والتى تتضمن:

مسار الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

مسار أفراد المجتمع لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. 

مسار المنظمات غير الربحية ممن لديهم أفكار أو مبادرات تخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وترصد "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي خطوات الاشتراك في مسابقة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة:

خطوات الاشتراك في مسابقة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة

زيارة الموقع الرسمي لمسابقة عمار من خلال الدخول على الرابط التالي https://www.ammar.sa/

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