خطوات الاشتراك في مسابقة عمار لدعم المبدعين من متحدي الإعاقة

دعت وزارة التضامن الاجتماعي الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في الموسم السابع من مسابقة "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة" لعام 2023.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن المشاركة في مسابقة جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة لعام 2023، متاحه لكل المواطنين والمقيمين في جميع الدول العربية.

وتعد مسابقة عمار مبادرة إنسانية تهدف إلى اكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى اكتشاف أصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات من أفراد المجتمع والمنظمات غير الربحية والتي تخدم ذوي الإعاقة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، أوضحت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن مجموع جوائز مسابقة «عمار» لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة لعام 2023، يبلغ أكثر من 250000 ريال سعودي للمسارات المتاحة، والتى تتضمن:

مسار الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

مسار أفراد المجتمع لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

مسار المنظمات غير الربحية ممن لديهم أفكار أو مبادرات تخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وترصد "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي خطوات الاشتراك في مسابقة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة:

خطوات الاشتراك في مسابقة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة

زيارة الموقع الرسمي لمسابقة عمار من خلال الدخول على الرابط التالي https://www.ammar.sa/

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اختيار مسار المشاركة.

كتابة كافة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل.

أخر خطوة النقر على كلمة تسجيل.