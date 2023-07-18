حقيقة إصابة إمام عاشور المزمنة

انتشرت أنباء في الأيام الأخيرة عن تعرض إمام عاشور لاعب نادي ميتلاند الدنماركي بإصابة مزمنة تعوق استكمال مشواره الاحترافي الأوروبي.

نفى الإعلامي محمد شبانة الأنباء المتداولة حول ما يتردد عن أن إصابة إمام عاشور إصابة مزمنة .

وأضاف شبانة أن الأهلي لن يسرب أخبار التعاقد مع اللاعب إلا إذا كان قد قام بكشف طبي دقيق على اللاعب سواء داخل مصر أو خارجها كما هو متبع في كل الصفقات الجديدة .

وأتم النادي الأهلي إجراءات ضم إمام عاشور من نادي ميتلاند الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ومن المنتظر أن يعلن الأهلي الصفقة بشكل رسمي في الساعات المقبلة بعدما عقد اللاعب جلسة تصوير لتقديم إلى الإعلام والجماهير.

وكان إمام عاشور قد رحل عن صفوف نادي الزمالك في انتقالات الشتاء الماضية إلى نادي ميتلاند الدنماركي مقابل 3 ملايين دولار.

أثار إمام عاشور لاعب منتخب مصر ونادي ميتلاند الدنماركي الجدل في الساعات الأخيرة بعدما نشر مقطع فيديو على حسابه بموقع انستجرام.

وتضمنت الرسالة التي نشرها إمام عاشور هذه الكلمات " عليك أن تغلق أذنيك هذا هو سر سعادتي .. أنا سعيد للغاية لأنني لا أستطيع سماع أي شيء عندما تتوقف عن الإنصات لأراء الناس ستصبح حياتك مبهرة".