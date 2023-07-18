وزيرة الثقافة ورئيس هيئة الكتاب يفتتحان المركز الثقافي بالشروق

افتتحت قبل قليل الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، المركز الثقافي بالشروق، التابع للهيئة الأول من نوعه بالمدينة.

جاء ذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، بحضور لفيف من قيادات الوزارة والهيئة والإعلاميين والصحفيين.



المركز الثقافي بالشروق صرح ثقافي جديد متسلح بأحدث المعايير لخدمة أكثر من 300 ألف نسمة من سكان مدينة الشروق لنشر المعرفة، وتشجيع الشباب على الإبداع.

بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة، بهذه الذكرى العظيمة، تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم الثلاثاء، المركز الثقافي التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب بمدينة الشروق.



صرح ثقافي جديد يُضاف إلى أصول وزارة الثقافة المصرية بعد أن تم إنشاؤه على أحدث المعايير من أجل توفير خدمات ثقافية لأكثر من 300 ألف نسمة من سكان مدينة الشروق.

المركز الثقافي بالشروق نموذج متكامل يُقدم خدمات متعددة، حيث يضم منفذًا لبيع الكتب، ومكتبة للاطلاع والاستعارة، ومركزًا لتنمية المواهب الفنية، بالتعاون مع دار الأوبرا.

من جانبه، قال الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: "إن افتتاح المركز يأتي تنفيذًا لخطة وزارة الثقافة، لنشر الثقافة والمعرفة في شتى ربوع الجمهورية، وحرصًا من الهيئة على إقامة منافذ بيع للكتاب بمختلف محافظات مصر، لتوفير إصداراتها بأسعار في متناول الجميع، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية "رؤية مصر 2030"، لنشر الثقافة والمعرفة".

وأضاف رئيس الهيئة: "إن المركز يضم قاعة ندوات وفعاليات، وقاعة حاسب آلي، وقاعة أنشطة للطفل، وقاعة لكتاب الطفل".

وأوضح أن المركز سيشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار الأيام القادمة، والتي تضم ندوات ولقاءات فكرية، إلى جانب العديد من الورش الفنية للأطفال، من خلال مركز تنمية المواهب، التابع لدار الأوبرا لخدمة أبناء وأهالي مدينة الشروق.

معلومات عن المركز الثقافي بالشروق

افتتاح المركز الثقافي بالشروق

صرح ثقافي جديد يُضاف لأصول وزارة الثقافة

أنشىٔ على أحدث المعايير ليقدم خدمات ثقافية لأكثر من 300 ألف نسمة بالشروق

نموذج متكامل يُوفرخدمات متعددة يضم منفذ بيع كتب، ومكتبة للاطلاع والاستعارة، ومركزًا لتنمية المواهب الفنية

المركز يأتي تنفيذًا لخطة وزارة الثقافة لنشر الثقافة والمعرفة في شتى ربوع الجمهورية

يوفر إصدارات هيئة الكتاب بأسعار في متناول الجميع

وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية "رؤية مصر 2030".

يقدم ورشاً فنية للأطفال وتنمية المواهب

المركز يقام على مساحة 750 مترًا مربعًا.

يشمل المركز حديقة ضخمة للجمهور تساعده على القراءة والتأمل والاطلاع.

يحتفي المركز على مدار الأيام المقبلة بإصدارات هيئة الكتاب، لنشر المعرفة، وتشجيع الشباب على الإبداع.