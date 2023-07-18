الجمبري بـ70 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء بالأسواق

تشهد أسعار الأسماك بمختلف أنواعها وألوانها، استقرارًا بالأسعار في الأسواق على مستوى المحافظات، إذ تتراوح أسعار الجمبري بداية من 70 جنيهًا للحجم الصغير وتصل حتى 300 جنيه.

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وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة في الأسواق.

أسعار الأسماك اليوم

البلطي:- من 53 لـ 62 جنيها.

بلطي أسواني:- من 20 لـ 60 جنيهًا.

فليه بلطي:- من 40 لـ 200 جنيه.

قشر بياض:- من 75 لـ 105 جنيهات.

بياض أملس بلدي:- من 60 لـ 100 جنيه.

بياض أملس ( خليجي- بحيرة ناصر- مزارع):- من 30 لـ 50 جنيها.

قراميط- شيلان:- من 20 لـ 40 جنيها.

ثعابين:- من 50 لـ 250 جنيها.

مكرونة سويسي:- من 60 لـ 110 جنيهات.

مكرونة مجمدة:- من 30 لـ 40 جنيها.

سبيط- كاليماري- سابيا:- من 170 لـ 270 جنيها.

اسعار الاسماك

قرش:- من 30 لـ 50 جنيها.

كابوريا:- من 40 لـ 200 جنيه.

مرجان:- من 40 لـ 56 جنيها.

مرجان مجمد:- من 20 لـ 30 جنيها.

بربون:- من 40 لـ 60 جنيها.

بربون مجمد:- من 25 لـ 35 جنيها.

دنيس:- من 100 لـ 160 جنيها.

جمبري:- من 70 لـ 300 جنيه.

جمبري مجمد:- من 100 لـ 250 جنيها.

بوري:- من 56 لـ 120 جنيها.

شعور:- من 30 لـ 50 جنيها.

مازليا- كشر:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

وقار:- من 70 لـ 130 جنيها.

قاروص:- من 60 لـ 140 جنيها.

سردين مجمد:- من 35 لـ 75 جنيها.

ماكريل مجمد:- من 60 لـ 70 جنيها.